Власти Нью-Йорка создадут команды психологической поддержки
Правительство Нью-Йорка собирается сформировать команды специалистов, оказывающих психологическую помощь. Об этом сообщил портал «Политика сегодня» со ссылкой на первую леди города Чирлейн Маккрей.
Уточняется, что они будут отправляться по вызовам, связанным с необходимостью психологической поддержки. В прошлом году их было более 170 тысяч. В случаях, сопряженных с угрозой насилия, вместе с медицинскими работниками будут отправлять полицейских.