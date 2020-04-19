    19 апреля 2020, 04:12

    Власти Нью-Йорка разрешили браки по видеосвязи

    Александра Каширина

    Власти американского штата Нью-Йорк дали разрешение на официальное бракосочетание через видеосвязь. Об этом сообщил губернатор Эндрю Куомо.
    Власти Нью-Йорка разрешили браки по видеосвязи

    «Я издаю распоряжение, позволяющее жителям Нью-Йорка получать свидетельство о браке удаленно и позволяющее служащим проводить церемонии посредством видеосвязи», — написал он на своей странице в Twitter.

    До этого на пресс-конференции Куомо заявил, что «когда речь идет о браке, тут не может быть никаких отговорок: да или нет». «Вы можете это сделать с помощью Zoom», — пошутил губернатор.

    До этого свадьбы такого формата не разрешались законом, так как было необходимо личное присутствие жениха и невесты. Но в условиях пандемии многие бюро регистрации браков были закрыты, а желание жениться у людей осталось. Губернатор Куомо временно приостановил запрет, и новобрачным будет разрешено получить свидетельство о браке.

    Ситуация с пандемией COVID-19 по-прежнему остается самой тяжелой. В стране 732 197 зараженных и более 38 тысяч умерших.