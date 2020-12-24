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    24 декабря 2020, 15:45

    Власти Нью-Йорка пригрозили штрафами прибывающим из Британии

    Алена Макаренко

    В США тех, кто прилетит из Великобритании и откажется от обязательного карантина по прибытии в город, оштрафуют на тысячу долларов. Такое распоряжение сделал мэр Нью-Йорка Билл де Блази на пресс-конференции, транслировавшейся в Twitter.
    Власти Нью-Йорка пригрозили штрафами прибывающим из Британии

    Ужесточение мер связано с распространением нового штамма коронавируса в Великобритании.

    «Из Соединенного Королевства поступают крайне тревожные новости о быстром распространении нового штамма коронавируса», — заявил он.

    В аэропортах Нью-Йорка у прилетающих будут обязательно собирать информацию о месте проживания на территории США. После любой прибывающий из Великобритании получит от начальника управления здравоохранения заказное почтовое письмо с распоряжением об обязательной самоизоляции.

    Руководитель мегаполиса добавил, что каждый новый день срыва карантина принесет штраф в том же размере. Контролировать соблюдение карантина поручили полиции, написало ИА НСН.

    Ранее власти Нью-Йорка ввели штрафы в размере тысячи долларов за отказ носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.

    Ученые обнаружили новый штамм коронавируса, который на 70% заразнее уже известных мутаций. Он получил название VUI-202012/01.

    В России пока не выявили «британского» штамма коронавируса. Несмотря на это ученые не исключают его присутствие в стране. Возможно, мутация еще остается незамеченной.