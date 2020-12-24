Власти Нью-Йорка пригрозили штрафами прибывающим из Британии

Ужесточение мер связано с распространением нового штамма коронавируса в Великобритании.

«Из Соединенного Королевства поступают крайне тревожные новости о быстром распространении нового штамма коронавируса», — заявил он.

В аэропортах Нью-Йорка у прилетающих будут обязательно собирать информацию о месте проживания на территории США. После любой прибывающий из Великобритании получит от начальника управления здравоохранения заказное почтовое письмо с распоряжением об обязательной самоизоляции.

Руководитель мегаполиса добавил, что каждый новый день срыва карантина принесет штраф в том же размере. Контролировать соблюдение карантина поручили полиции, написало ИА НСН.

Ранее власти Нью-Йорка ввели штрафы в размере тысячи долларов за отказ носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.

Ученые обнаружили новый штамм коронавируса, который на 70% заразнее уже известных мутаций. Он получил название VUI-202012/01.

В России пока не выявили «британского» штамма коронавируса. Несмотря на это ученые не исключают его присутствие в стране. Возможно, мутация еще остается незамеченной.