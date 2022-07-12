Власти Нью-Йорка поделились руководством на случай ядерного удара

Жителям Нью-Йорка предложили ознакомиться с видеороликом, в котором департамент по чрезвычайным ситуациям делится советами, как вести себя при ядерном ударе, сообщило РИА «Новости».

Авторы видео подчеркнули, что вероятность такого события крайне мала. В материалах моделируется ситуация, когда «по Большому яблоку нанесли удар». Власти Нью-Йорка попросили горожан запомнить несколько простых правил: укрыться в помещении, закрыть все двери и окна.

Если удар застал на улице, необходимо снять с себя одежду и упаковать ее в полиэтиленовый мешок, советуют в ролике. Жителей крупнейшего американского города также призвали не выходить из укрытий, пока об этом не скажут официальные лица.

Ядерная война стала важной темой для спекуляций в политике. Многие эксперты понимают, что только ядерное оружие является сдерживающей мерой, которая не позволяет странам перейти к открытому противостоянию.