Власти Нидерландов выдали более 90 разрешений на «обход» антироссийских санкций | 360°

Мир 24 октября 2022, 18:34 Власти Нидерландов выдали более 90 разрешений на «обход» антироссийских санкций RTL Nieuws: Нидерланды убрали 91 пункт из списка санкций против России РИА "Новости"

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Власти Нидерландов освободили десятки компаний от выполнения санкций против России, сообщил телеканал RTL Nieuws. С февраля 2022 года правительство страны выдало 91 разрешение на освобождение от антироссийских санкции ЕС.

Соответствующие исключения решили ввести различные министерства для того, чтобы предоставить «определенную гибкость в конкретных случаях».

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Благодаря разрешению министерства инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов 34 корабля под флагом России могут заходит в голландские порты. Речь идет о судах, которые перевозят продукты питания и алюминий.

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В министерстве экономики и климата выдали 25 разрешений голландским компаниям для сотрудничества с бывшими дочерними компаниями «Газпрома». Министерство внешней торговли выдало 18 разрешений 13 организациям для сотрудничества между ЕС и РФ по «гражданским вопросам».

МИД Нидерландов разрешил одной компании получать платеж из России, а Минфин сделал 13 исключений в отношении замороженных активов и товаров, которые попали под антироссийские санкции.

Обозреватель Geopolitika.news Зоран Метер заявил, что Европа погрузилась в энергетический кризис, поэтому теперь ее ждут непредсказуемые последствия в экономике и социальной сфере, сообщал RT.