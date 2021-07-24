Нидерланды могут экстрадировать российскую пару, которая раскрыла подробности о крушении малайзийского Boeing 777 в Донбассе в 2014 году. Об этом пишет газета De Volkskrant со ссылкой на документы с планами властей страны.

По данным издания, россияне, которые случайно узнали информацию о крушении MH17, попросили убежища в Нидерландах в 2016 году и в 2018 году поделились подробностями об авиакатастрофы с властями. Судьи и миграционная служба посчитали нелогичным то, что они решили раскрыть свою информацию лишь спустя два года.

«Теперь голландские власти хотят экстрадировать Игоря и Елену (имена вымышленные — прим. ред.)», — говорится в материале De Volkskrant.

На днях Россия подала в ЕСПЧ жалобу против Украины, в которой содержится обвинение в нарушении Европейской конвенции о правах человека. Российская сторона считает украинское руководство виновным в крушении малайзийского лайнера, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, так как оно не закрыло воздушное пространство над зоной боевых действий.

Летевший из Нидерландов в Малайзию рейсом MH17 лайнер Boeing 777 потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На его борту находились 298 человек, все они погибли. В случившемся обвинили ополченцев, которые якобы сбили самолет из ЗРК «Бук».