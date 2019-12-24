Власти Нидерландов рассказали о взаимоотношениях с Россией

В течение последних лет российским и нидерландским властям было непросто контактировать. Основными темами сотрудничества стали давление на Россию и сотрудничество по выгодным позициям.

По мнению Блока, государства тесно связаны социально и экономически. Из-за этого Амстердам в некоторых областях хочет сотрудничать с Москвой. Однако министр отметил, что это заставляет руководство обеспокоиться безопасностью страны.

Он обратил внимание, что Россия и Нидерланды активно взаимодействуют против терроризма и распространения ядерного оружия. По словам Блока, прекращение диалога приведет сотрудничество к нулю. Министр уточнил, что власти страны планируют поддерживать отношения с российским правительством и другими общественными группами.