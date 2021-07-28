Власти Нидерландов продлили запрет на проведение многодневных мероприятий

Все многодневные мероприятия в Нидерландах попали под запрет до 31 августа включительно. Такое решение приняли местные власти в целях борьбы с коронавирусом. Об этом рассказал inc-news.ru со ссылкой на сайт правительства страны.

В сообщении говорится, что после консультаций с ивент-индустрией продлеваются ограничения на проведение мероприятий до 31 августа 2021 года. Запрет распространяется на многодневные проекты, включающие ночевки, для которых посетителям потребовался бы въездной пропуск на коронавирус.

Организаторы, которые планировали проведение таких событий во второй половине августа, могут получить финансовую компенсацию при обращении к властям.