Мир 03 января 2023, 22:21 Власти Нидерландов пообещали помочь Украине победить Россию Премьер-министр Нидерландов Рютте пообещал Зеленскому помочь победить Россию Unsplash

Читать 360tv в

Нидерланды сделают все возможное, чтобы помочь Украине победить Россию на поле боя. Об этом в Twitter написал нидерландский премьер-министр Марк Рютте.

«Только что говорил с Владимиром Зеленским, Украина уже почти год сопротивляется вторжению России. Пообещал ему, что мы сделаем все возможное, чтобы помочь не только защитить себя, но и победить», — сообщил он.

Реклама

Рютте подчеркнул, что ближайшие несколько месяцев станут очень важными.

Реклама

В ноябре правительство Нидерландов объявило о намерении передать Украине очередной пакет военной помощи на 120 миллионов евро, треть из которого составит танки Т-72, писал RT. Часть тяжелого вооружения уже прибыла в распоряжение украинских боевиков.

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что США и их союзники по блоку НАТО жаждут поражения РФ на поле боя, после чего хотят полного поражения страны. Министр подчеркнул, что в этой связи конфликт на Украине носит глобальный характер.