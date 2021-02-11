Власти Непала наказали альпинистов, которые соврали о восхождении на Эверест

Власти Непала запретили двум альпинистам из Индии и руководителю их группы покорять вершины после того, как они соврали о восхождении на Эверест в 2016 году. Об этом сообщило издание The Indian Express.

Ложь индийских альпинистов о восхождении на Эверест, которое было сертифицировано туристическим департаментом, вскрылась после того, как одного из членов группы номинировали на премию Tenzing Norgay Adventure Award. Однако альпинист не смог представить никаких доказательств этого достижения. Оказалось, что они приписали его себе голословно, представив чиновникам поддельные фотографии.

Представитель отдела туризма Непала сообщил журналистам, что после изучения документов и проведения консультаций власти пришли к выводу, что на самом деле индийские альпинисты не покоряли Эверест. Им запретили заниматься туризмом в стране, аннулировав сертификат, выданный им четыре года назад от профильного ведомства. Суд также оштрафовал их на 135 долларов.

Ранее в Индии при сходе ледника без вести пропали около 170 человек, семеро погибли и шестеро пострадали.