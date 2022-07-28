Власти немецкого города Ганновер решили отключить горячую воду в спортзалах в целях экономии газа

Бургомистр немецкого города Ганновер Белит Онэй заявил о том, что в душевых спортзалов и бассейнов в скором времени прекратится подача горячей воды. Такая мера связана с целью экономии газа. Об этом написала «Политика сегодня».

Чиновник добавил, что ситуация с российским газом по-прежнему остается непредсказуемой. В связи с этим руководством города приняло решение экономить имеющиеся запасы.

«Мы видим в этом свою ответственность и должны двигаться вперед. Каждый сэкономленный киловатт-час щадит газохранилища», — добавил Онэй.

В города также хотят приостановить работу фонтанов и отказаться от подсветки историко-административных зданий.