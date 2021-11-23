Власти назвали возможные причины ДТП с автобусом в Болгарии

Авария с автобусом в Болгарии, в которой погибли 46 человек, могла произойти по двум причинам: из-за ошибки водителя или технической неисправности. Об этом сообщило агентство Bgnes со ссылкой на заместителя генерального прокурора страны Борислава Сарафова.

Мэр города Мэр Перника Станислав Владимиров предположил, что авария могла произойти из-за льющего более суток дождя. Участок дороги, где произошло ДТП, находится под уклоном. Глава МВД Болгарии Бойко Рашков сообщил, что спасатели нашли ограждение, в которое мог врезаться автобус.

Автобус с туристами, которые ехали из Турции в Северную Македонию, загорелся прошлой ночью около села Боснек на западе Болгарии. Авария произошла на трассе «Струма». В момент ДТП в автобусе находились 52 человека, 46 из них погибли. Жертвами аварии стали 12 детей. Выжившие получили ожоги лица, дыхательных путей, рваные раны и переломы.

Полицейские и экстренные службы сейчас изучают все обстоятельства произошедшего, чтобы понять причину аварии.