Мир 24 ноября 2023, 21:37 Власти Мурманской области перевезут 55 мигрантов к единственному работающему КПП с Финляндией Губернатор Чибис: 55 мигрантов перевезут к работающему КПП между РФ и Финляндией Губернатор Мурманской области Андрей Чибис/Telegram-канал

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Ситуацию на контрольно-пропускном пункте «Салла» в Мурманской области, где сотни мигрантов выстроились в очередь, чтобы пересечь российско-финскую границу, стабилизировали. Более 50 беженцев перевезут к работающему КПП на финской границе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Андрей Чибис.

«55 иностранных граждан будут перевезены оттуда к единственному в России открытому КПП с Финляндией — МАПП „Лотта“ в Кольском районе», — заявил глава региона.

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Еще около 200 иностранных граждан отправили на автобусах в Петербург, так как они решили остаться в России. Все необходимые документы и разрешения у них имеются.

Губернатор подчеркнул, что власти приняли меры вместе с правоохранителями, ситуация полностью под контролем.

Ранее финские власти сообщили об ограничении подачи заявок об убежище в аэропорту Хельсинки, если российские власти «не перестанут пропускать мигрантов» из таких стран, как Сирия, Ирак и Йемен без документов через границу. В Финляндии заявили, что Россия использует беженцев якобы для оказания давления на страну.