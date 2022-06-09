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    09 июня 2022, 01:37

    Власти Москвы отправят гуманитарную помощь в образовательные учреждения Сирии

    Арина Бобкова

    Делегация правительства Москвы прибудет в Сирию 13 июня. Там они пробудут до 17 июня. Мероприятие организовал Департамент внешнеэкономических и международных связей (ДВМС) столицы. Об этом сообщил «ПолитЭксперт» со ссылкой на издание «Ветеранские вести».

    С помощью поездки страны планируют наладить взаимоотношения. Целью поездки также является поддержка россиян, которые проживают на территории Сирии.

    Делегация подготовила пакет гуманитарной помощи, которые передадут в школы с углубленным изучением русского языка в городах Дамаск и Дераа. Среди предметов — учебники, методички и оргтехника.