Власти Москвы отправят гуманитарную помощь в образовательные учреждения Сирии

Делегация правительства Москвы прибудет в Сирию 13 июня. Там они пробудут до 17 июня. Мероприятие организовал Департамент внешнеэкономических и международных связей (ДВМС) столицы. Об этом сообщил «ПолитЭксперт» со ссылкой на издание «Ветеранские вести».

С помощью поездки страны планируют наладить взаимоотношения. Целью поездки также является поддержка россиян, которые проживают на территории Сирии.

Делегация подготовила пакет гуманитарной помощи, которые передадут в школы с углубленным изучением русского языка в городах Дамаск и Дераа. Среди предметов — учебники, методички и оргтехника.