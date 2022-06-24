Власти Молдавии готовы заплатить любую политическую цену ради вступления республики в Евросоюз. Об этом в ходе пятничного брифинга заявила президент Майя Санду, написал ТАСС.

По ее словам, основной задачей для властей является благополучие и стабильность граждан Молдавии.

«Наше место — в общей европейской семье, мы готовы заплатить любую политическую цену за членство в ЕС», — сказала президент.

При этом Молдавии необходимо еще долго и упорно трудиться, чтобы соответствовать своему статусу. Санду заявила, что судебную систему страны необходимо очистить от коррупционеров.

«Важны усилия всего общества — как частного сектора, так и госслужащих, включая центральное и местное правительство», — подчеркнула она.

Санду напомнила, что статус кандидата на вступление в Евросоюз не изменит ситуацию в Молдавии в одночасье.

«ЕС дал нам поддержку на этом тяжелом пути, поддержу и надежду на лучшее», — заключила президент.

Накануне глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что главы стран и правительств Евросоюза одобрили предоставление Молдавии и Украине статуса кандидатов на вступление в союз на саммите в Брюсселе.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев выразил мнение, что это решение является исключительно политическим.