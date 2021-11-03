Власти Молдавии закрепят в законе создание запасов газа

Власти Молдавии намерены создать запасы газа для использования сырья в кризисной ситуации. Для этого в действующее законодательство республики внесут необходимые поправки. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.

Она пояснила, что на такой шаг власти пойдут, чтобы иметь возможность выхода, если появится новая угроза нового энергетического кризиса.

«Мы внесем поправки в законодательство, чтобы повысить энергетическую безопасность страны, в том числе регламентировать обязательство иметь запасы природного газа на определенный период времени», — пояснила Гаврилица.

Этой осенью Молдавия пережила энергетический кризис. В сентябре истек срок контракта, по которому «Газпром» поставлял энергоноситель в республику. После того, как стороны не смогли договориться о новой цене газоснабжение Молдавии прекратилось.

Стоимость энергоносителя в холодное время года привязана к данным рынка дизельного топлива и мазута. Цены на рынке нефтепродуктов тоже идут вверх, а значит цена за тысячу кубометров газа для Молдавии в октябре составит 790 долларов. При этом средняя цена в 2021 году для республики составляла 200 долларов за тысячу кубометров.

Власти республики настаивали на поставках по старым ценам, но поставщик предложил сначала рассчитаться по старым долгам, которые достигли 709 миллионов долларов. В ходе переговоров стороны подписали новый контракт на поставку топлива по новой цене. Прокачка газа в Молдавию началась с 1 ноября. Попытки правительства республики найти альтернативных поставщиков успехом не увенчались. Поставки энергоносителя оказывались дороже, чем при закупке российского газа.

Новый контракт предусматривает поставки газа в республику на протяжении пяти лет и обязательный аудит по задолженности компании «Молдовагаз», который проведут в следующем году.