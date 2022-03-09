Власти Молдавии заявили об отсутствии планов вступать в НАТО

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что республика не стремится вступить в НАТО, однако хочет стать членом Евросоюза. Об этом она рассказала в интервью Euronews.

В конституции их страны прописан принцип нейтральности.

«Мы будем добиваться вхождения в Евросоюз. Но добиваться членства в НАТО не планируем», — процитировало ИА НСН слова молдавского премьера.

Ранее стало известно, что президент Молдавии Майя Санду подала заявку на вступление страны в Евросоюз.