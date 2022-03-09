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    09 марта 2022, 13:19

    Власти Молдавии заявили об отсутствии планов вступать в НАТО

    Оксана Лавнюженко

    Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что республика не стремится вступить в НАТО, однако хочет стать членом Евросоюза. Об этом она рассказала в интервью Euronews.

    В конституции их страны прописан принцип нейтральности.

    «Мы будем добиваться вхождения в Евросоюз. Но добиваться членства в НАТО не планируем», — процитировало ИА НСН слова молдавского премьера.

    Ранее стало известно, что президент Молдавии Майя Санду подала заявку на вступление страны в Евросоюз.