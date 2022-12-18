Мир 18 декабря 2022, 13:13 Власти Молдавии заявили о достижении независимости от газа из России Вице-премьер Молдавии Спыну: страна победила зависимость от российского газа piqsels

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Молдавия поборола зависимость от российского газа. Об этом написал вице-премьер страны Андрей Спыну в Telegram-канале.

«Впервые в истории нашей страны правый берег не будет потреблять газ, поставляемый „Газпромом“», — сообщил он.

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Компания «Энергоком» уже в декабре продаст «Молдовгазу» 100 миллионов кубометров газа по средней стоимости 1108,61 долларов США за тысячу кубометров. Эта сумма включает, в частности, затраты на транспортные расходы и хранение топлива. При этом тариф не изменится, пообещал молдавский вице-премьер. Он добавил, что правительство страны продолжает наращивать запасы газа на ближайшие месяцы и подчеркнул, что страна «хорошо переживет эту зиму».

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В то же время ранее стало известно, что тарифы на отопление и электричество в Молдавии вырастут из-за повышения стоимости природного газа.