Мир 14 января 2023, 22:37 Власти Молдавии возмутились падением обломков ракеты на границе с Украиной Премьер Молдавии Гаврилица: падение ракеты у границы является неуважением суверенитета Аккаунт в Twitter президента Молдавии Майи Санду / Twitter

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На севере Молдавии пограничные службы обнаружили обломки ракеты. Премьер-министр республики Наталья Гаврилица в своих соцсетях заявила, что нарушение воздушного пространства является неуважением молдавского суверенитета.

«Выражаю свое возмущение неуважением к суверенитету Молдавии, очередным нарушением ее воздушного пространства и падением обломков ракеты в районе населенного пункта Ларга Бричанского района», — заявила она.

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Гаврилица не уточнила, кому принадлежала ракета. Местные следователи приступили к установлению обстоятельств падения снаряда. Правоохранители республики сообщили, что усилили патрульные группы в приграничной зоне с Украиной.

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Это третий случай, когда обломки ракет падают на территорию Молдавии. В начале декабря у границы с Украиной обнаружили неразорвавшийся снаряд. В октябре системы ПВО Украины сбили ракету, а ее фрагменты упали на окраине молдавского села Наславча.