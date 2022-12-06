06 декабря 2022, 01:18
Власти Молдавии потребовали снизить цены на электроэнергию в стране
Вице-премьер Спыну: власти Молдавии потребовали снизить цены на электроэнергию в стране
Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии потребовала снижения тарифа на электроэнергию. Уменьшить цены она попросила Национальное агентство по регулированию в энергетике, сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер Андрей Спыну.
«Сегодня Комиссия по чрезвычайным ситуациям распорядилась о пересмотре тарифа с декабря», — написал он.
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По словам вице-премьера, стоимость электроэнергии могут снизить примерно на 25%. Он подчеркнул, что руководство страны вынуждено принимать сложные решения. Власти прежде всего думают о доступности энергоресурсов для населения и компенсации тарифов.
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Ранее Спыну говорил, что Молдавия возобновит закупки электроэнергии у Молдавской ГРЭС, которая принадлежит российской компании «Интер РАО». Подписание контракта он назвал рациональным выходом из сложившейся ситуации.
«Оно несет в нашу страну стабильность, предсказуемость и лучшую цену на электроэнергию», — заявил вице-премьер.
В конце ноября «Газпром» сообщил, что не станет уменьшать прокачку газа через территорию Украины в Молдавию. Как пояснили в российском холдинге, «Молдовагаз» исправил все нарушения по оплате поставок.
Электричество
Молдавия
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