Власти Молдавии почтили минутой молчания жертв трагедии в Перми

На заседании Парламента Молдавии почтили память жертв трагедии, которая произошла в Пермском госуниверситете 20 сентября. С инициативой о минуте молчания выступил депутат от партии «Коммунисты и социалисты» Константин Старыш. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

«На днях в российском городе Пермь произошла страшная трагедия с человеческими жертвами. Наша фракция предлагает в знак сочувствия и сострадания объявить минуту молчания», — сказал он во время начала заседания.

Все участники совещания единогласно поддержали идею о минуте молчания. В результате трагедии погибли шесть человек.

Ранее замглавврача ГКБ № 4 в Перми рассказал о состоянии пострадавших при нападении на университет. По его словам, в городской клинической больнице № 4 находятся шесть пациентов, все они в удовлетворительном состоянии.

В краевом Минздраве сообщили, что число пострадавших в результате стрельбы в пермском вузе возросло до 43 человек. Об этом писал RT.