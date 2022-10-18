Власти Молдавии обещали объявить мобилизацию при большом наплыве украинских беженцев | 360°

Мир 18 октября 2022, 22:48 Власти Молдавии обещали объявить мобилизацию при большом наплыве украинских беженцев Министр обороны Молдавии Носатый заявил о возможной мобилизации в стране Unsplash

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В Молдавии планируют объявить мобилизацию, если ситуация на Украине изменится радикально. Об этом в интервью телеканалу «ТВР Молдова» заявил министр обороны республики Анатолий Носатый.

«Для введения мобилизации необходимы радикальные изменения на украинском фронте: если военные действия дойдут до границ Молдавии <…> или мы заметим массовое передвижение вооруженных сил в зоне боевых действий», — сказал министр.

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Носатый добавил, что такое решение власти страны могут также принять при увеличении потока беженцев из Украины.

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Он отметил, что, по итогам сборов резервистов в этом году молдавская армия перевыполнила план.

Ранее стало известно, что спецорганы Молдавии дополнительно проверяют всех приезжающих в страну россиян. Президент республики Майя Санду заявила, что «в отношении граждан России существуют специальные механизмы», которые обеспечивают безопасность страны. В частности, президент отметила стремление минимизировать риски въезда лиц с целью дестабилизировать обстановку в стране.