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    01 мая 2022, 13:08

    Власти Молдавии не пустили в страну российского журналиста

    Власти Молдавии не пустили в страну журналиста РИА «Новости»

    Максим Зинкин

    Власти Молдавии не пустили в страну журналиста российского издания РИА «Новости», который планировал направиться в Приднестровье для освещения ситуации в регионе.

    Журналист рассказал, что прибыл в Кишинев из Стамбула, его остановили пограничники на паспортном контроле и произвели тщательный осмотр его вещей.

    «После изучения документов мне сообщили об отказе во въезде Молдавию по причине отсутствия письма, подтверждающего регистрацию от МИД Молдавии», — сообщил он.

    Также пограничники изъяли у журналиста паспорт и отдали его пилотам самолета, на котором журналист отправился обратно в Стамбул. По его словам, документ ему отдадут по возвращении в Турцию.

    Ранее в Приднестровье произошло несколько инцидентов, в том числе обстрел неизвестными из гранатометов здания Министерства государственной безопасности в Тирасполе.