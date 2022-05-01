Власти Молдавии не пустили в страну российского журналиста

Власти Молдавии не пустили в страну журналиста российского издания РИА «Новости», который планировал направиться в Приднестровье для освещения ситуации в регионе.

Журналист рассказал, что прибыл в Кишинев из Стамбула, его остановили пограничники на паспортном контроле и произвели тщательный осмотр его вещей.

«После изучения документов мне сообщили об отказе во въезде Молдавию по причине отсутствия письма, подтверждающего регистрацию от МИД Молдавии», — сообщил он.

Также пограничники изъяли у журналиста паспорт и отдали его пилотам самолета, на котором журналист отправился обратно в Стамбул. По его словам, документ ему отдадут по возвращении в Турцию.

Ранее в Приднестровье произошло несколько инцидентов, в том числе обстрел неизвестными из гранатометов здания Министерства государственной безопасности в Тирасполе.