Власти Молдавии назвали причину энергокризиса

Отказ «Газпрома» предоставить отсрочку по платежам за поставки энергоносителя мог привести к полному отключению потребителей. Отсутствие договоренности «Молдовагаза» с российским поставщиком привело к энергокризису. Как сообщило издание EurAsia Daily, с таким заявлением выступила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица на заседании парламента.

Она напомнила, что основным владельцем «Молдовагаза» является российский «Газпром», который не принял никаких мер, чтобы его дочерняя компания выполнила свои обязательства.

При этом ранее поставщик позволял газораспределительной компании уходить в минус по платежам в зимний период. Но сейчас концерн поменял свое решение.

«Ситуация, в которой мы находимся сегодня, является результатом торговых отношений между „Молдовагазом“ и „Газпромом“», — заявила Гаврилица.

Премьер пояснила, что компания 14 января оплатила все декабрьские поставки газа. До 20 января «Молдовагаз» должен был внести аванс за январь в размере 63 миллионов долларов. Но собрать удалось чуть более половины суммы. Предоставить отсрочку «Газпром» отказался.

Парламент Молдавии разрешил властям ввести в республике режим чрезвычайного положения. В этой ситуации «Молдовагаз» сможет получить обратно уплаченный налог на добавленную стоимость. Деньги пойдут на выплату авансового платежа «Газпрому».

Как пояснил глава газового молдавского регулятора Вадим Чебан, для последующих оплат стране придется пересмотреть тарифы, которые не успевают за ростом цен на сырьевой бирже. Молдавия покупает газ за 647 долларов за тысячу «кубов», а максимальная ставка внутреннего тарифа составляет 430 долларов.