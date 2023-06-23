Мир 23 июня 2023, 00:13 Власти Молдавии назвали многовековую дружбу с Россией иллюзией Глава парламента Молдавии Гросу призвал население выйти из иллюзии дружбы с Россией РИА «Новости»

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Жители Молдавии должны выйти из иллюзии о много вековой дружбе с Россией. Об этом заявил глава парламента республики и председатель правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу в интервью каналу Jurnal TV.

«Нужно выйти из иллюзии, что у нас была тысячелетняя дружба с Россией, они никогда нас не уважали, они никогда не относились с уважением к небольшим, средним, отдаленным или приближенным государствам», — высказался он.

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По его словам, республика могла бы поддерживать дружеские отношения с российской стороной лишь на условиях взаимного уважения. Но Гросу признался, что не верит в то, что это может произойти.

Он заявил, что Молдавия не может повлиять на геополитические процессы. Но призвал уважать республику, которая «через демократические выборы проголосовало за вектор Евросоюза».

Глава ФСБ России Александр Бортников указывал на то, что страны Запада активно подталкивают Молдавию к участию в конфликте на Украине и подстрекают республику «к силовой зачистке Приднестровья».