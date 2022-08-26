Власти Миссури в США разрешили пороть школьников

Школьный округ Керксвилла в американском штате Миссури провел опрос родителей и официально вернул порку как меру наказания. Об этом сообщило издание The Guardian.

Телесные наказания отменили в 2001 году, однако в июне нынешнего года школьный совет вновь поднял эту тему. Родители попросили ввести дополнительную дисциплинарную меру, и чиновники решили вернуться к старому методу.

«Жалобы, которые мы слышали от некоторых наших родителей, заключаются в том, что они не хотят, чтобы их ученики были отстранены от занятий. Им нужен другой вариант. Итак, это был просто еще один вариант, который мы могли использовать», — сказал директор одной из школ Мерлин Джонсон.

Порку ввели в качестве крайней меры. Чиновники запретили бить детей по голове и лицу, в остальном — на усмотрение директора школы. Мерлин Джонсон предложил «хлопать веслом по ягодицам» по одному-два раза младших школьников и до трех — старшеклассников. Исполнять наказание будет он сам в присутствии свидетеля не из числа учащихся. Родителей уже попросили подписать согласие.