Власти Милана потребовали у США извинений за попавшую в школу бомбу

Около 4 тысяч человек эвакуировали в Италии из-за бомбы времен Второй мировой войны Подробнее

«Я думаю, что необходимо, чтобы американское правительство принесло свои извинения, зная, что мы здесь, чтобы простить», — произнес Джузеппе Сала после мессы, которая была посвящена 75-летию одного из самых кровавых событий времен Второй мировой войны.

20 октября 1944 года американские самолеты были нацелены на промышленный комплекс недалеко от Милана.

Вторая партия бомбардировщиков отклонилась от курса. Бомбы упали совсем не там, где планировалось. Одна из них взорвала начальную школу Франческо Криспи, где дети бежал к укрытию.

По мнению мэра Милана, эта операция была «серьезной ошибкой», вызванной «поверхностностью и неопытностью». Он заявил, что направит свой запрос на имя американского консула, чье ведомство расположено в городе.