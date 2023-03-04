Мир 04 марта 2023, 02:54 Власти Мексики сообщили о смертельных перестрелках в Матаморосе Несколько человек стали жертвами перестрелок в Мексике Викимедиа

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Перестрелки между гражданскими лицами произошли сегодня в городе Матаморос. Министерство общественной безопасности штата сообщило в Twitter, что есть пострадавшие и жертвы. Заявление министерства привело РИА «Новости».

«За последний час произошло два вооруженных инцидента между неопознанными гражданскими лицами. Федеральные и региональные службы усилили патрулирование», — говорится в сообщении.

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Местные СМИ сообщили, что в городе была погоня с перестрелкой, одной из жертв стала женщина, которая получила смертельную пулю.

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Министерство безопасности призвало жителей Матамороса не выходить из домов и не водить детей на учебу. Местное министерство образования приняло решение приостановить занятия в школах.

Ранее в мексиканском штате Мехико нашли 68 мешков с останками людей. Черные пакеты находились в девяти тайных захоронениях недалеко от Толуки. В Мехико остается сложной ситуация в сфере безопасности. Так, в Гуанахуато за год погибли свыше 3,2 тысяч человек.