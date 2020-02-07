Власти Мексики разыграют президентский самолет в лотерею

Самолет президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора разыграют в лотерею. Ему очень долго не могли найти покупателя.

Boeing 787-8 Dreamlinerза за целый год не нашел своих покупателей. «Хочу проинформировать вас, что решение было принято, после анализа, размышлений и консультаций. Принимая во внимание различные точки зрения, было решено разыграть самолет в лотерею», — указал на пресс-конференции президент латиноамериканской страны.

Самолет заказал еще президент Фелипе Кальдероне. Судно привезли в Мексику в 2016 году. Его стоимость сейчас оценивается в 130 миллионов долларов.

Президент не использовал роскошное воздушное судно и не раз обещал избавиться от него. По его словам, средства от лотереи потратят на медицинское оборудование для государственных больниц.

Власти собираются напечатать шесть миллионов лотерейных билетов. Один билет будет стоить 500 песо (примерно $26). Главной призом станет не сам авиалайнер, а 100 премий в размере 20 млн песо ($1,06 млн). Розыгрыш пройдет 15 сентября.