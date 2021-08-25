Власти Мексики предоставили убежище участницам сборной Афганистана по робототехнике

Мексика дала убежище участницам сборной Афганистана по робототехнике. Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел латиноамериканского государства Марсело Эбрард.

«Мы приняли первых запросивших временного убежища в Мексике из Афганистана, они входят в команду по робототехнике этой страны. Добро пожаловать!», — говорится в сообщении.

Несколько дней назад министр написал, что Мексика начала обработку запросов на предоставление убежища, направленных гражданами Афганистана. При этом глава МИД указал, что особое внимание будет уделяться прошениям женщин и детей.

Талибы* 15 августа без боя вошли в столицу Афганистана и установили там полный контроль. Все это время некоторые государства занимаются эвакуацией своих граждан из страны.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.