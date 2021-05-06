Власти Мальдив ввели комендантский час

С сегодняшнего дня на Мальдивах вводится комендантский час. Власти приняли такое решение, чтобы бороться с распространением коронавируса. Об этом сообщило местное управление по охране здоровья.

«В рамках усилий по борьбе с распространением коронавируса в Мале и на прилегающей территории с 21:00 до 04:00 с сегодняшнего дня (6 мая — прим. ред.) вводится комендантский час», — сообщила пресс-служба ведомства на своей странице в Twitter.

По последним данным, на Мальдивах выявлено более 32 тысяч случаев заражения, 74 человека скончались.

В четверг президент Филиппин Родриго Дутерте приказал полицейским задерживать людей без масок. Это также касается тех, кто носит маску, не закрывая носа или рта. Он отметил, что задерживать таких жителей — в интересах страны. Также для главы государства важно выяснить, что заставляет людей так поступать в разгар пандемии.

На Кипре со следующей недели перестанет действовать строгий карантин. Однако местным жителям все равно нужен будет специальный пропуск для посещения общественных мест.