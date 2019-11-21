Власти Малайзии призвали обнародовать все данные о катастрофе МН17

Роль Украины в крушении MH17 потребовали изучить. Но объективности ждать не стоит Подробнее

В беседе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым его малазийский коллега подчеркнул важность предоставления мировому сообществу всех подробностей по делу МН17. Каждая сторона должна иметь доступ к полным данным.

Малазийский Боинг МН17 потерпел крушение вблизи Донецка 17 июля 2014 года. В катастрофе погибли 298 человек.

Власти Украины винят в произошедшем ДНР и ЛНР, хотя у них не было соответствующего вооружения.

Нидерланды ведут расследование крушения и в октябре этого года призвали уточнить роль Украины в трагедии.

Примечательно, что по неизвестной причине США до настоящего момента не обнародовали данные фотосъемки со спутников.