Власти Малайзии призвали обнародовать все данные о катастрофе МН17
В Москве прошла встреча глав МИД Малайзии и России. Малазийский министр иностранных дел Сайфуддин Абдула заявил о необходимости обнародования всех данных о крушении Боинга в небе над Донбассом. Об этом сообщил сайт «Экономика сегодня».
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В беседе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым его малазийский коллега подчеркнул важность предоставления мировому сообществу всех подробностей по делу МН17. Каждая сторона должна иметь доступ к полным данным.
Малазийский Боинг МН17 потерпел крушение вблизи Донецка 17 июля 2014 года. В катастрофе погибли 298 человек.
Власти Украины винят в произошедшем ДНР и ЛНР, хотя у них не было соответствующего вооружения.
Нидерланды ведут расследование крушения и в октябре этого года призвали уточнить роль Украины в трагедии.
Примечательно, что по неизвестной причине США до настоящего момента не обнародовали данные фотосъемки со спутников.