Мэрия Майями запустила в соцсети акцию по сбору оружия у населения, которое потом планируют отправить на Украину. Сдавшим оружие платят подарочными картами, об этом написало издание RT в Telegram-канале.

Например, за винтовку дают подарочную карту номиналом 100 долларов. Славший автомат АК-47 получит карту на 150 долларов. Для удобства граждан сбор оружия проводят в определенном месте в назначенный промежуток времени.

Таким образом власти американского города хотят «убить двух зайцев» одновременно — убрать оружие с улиц и помочь Украине.

В США самый высокий коэффициент владения оружием среди гражданских, и это часто становится причиной массовых трагедий.

Пока США и партнеры отправляют на Украину оружие, в стране процветает нелегальная торговля — украинцы продают краденые Javelin в интернете и посылают суда с танками в Африку. От этой торговли смертью страдают простые люди, рискуя нарваться на гранату или пулю от любого неадекватного человека.