Власти Мадрида разработали спецплан из-за саммита НАТО

Саммит лидеров НАТО в Мадриде обернется серьезными неудобствами для местных жителей, заявил мэр города Хосе Луис Мартинес-Альмейда в интервью El Mundo. По его словам, сейчас власти столицы Испании работают над специальным планом по передвижению. В частности, общественный транспорт города они собираются сделать бесплатным.

Мартинес-Альмейда подчеркнул, что принимать у себя мероприятия такого уровня — это привилегия, но для обычных горожан из-за этого возникнут неудобства и трудности, написал ТАСС.

Он пояснил, что возникнут сложности с передвижением по Мадриду, а вокруг выставочного комплекса ИФЕМА, где будет проходить саммит, установят периметр безопасности в три километра.

В Мадриде в эти дни планируется сделать бесплатный проезд в общественном транспорте. Специально для этого власти города разработают спецплан по передвижению, подчеркнул он.

«Чтобы подать пример, мы собираемся приказать всем чиновникам, которые могут работать в удаленном режиме, сделать это», — добавил Мартинес-Альмейда.

Саммит лидеров НАТО пройдет с 28 по 30 июня. Его участниками станут более 40 делегаций. Обеспечивать охрану порядка в дни мероприятия будут свыше 10 тысяч правоохранителей.