Мир 26 января 2023, 12:26 Власти Львовской области опровергли сообщения о попадании ракет в объекты инфраструктуры Глава Львовской области Козицкий: в регионе спокойно, данные о попаданиях неверны piqsels

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Информация о попаданиях в объекты Львовский области в результате ракетных ударов не соответствует действительности. Об этом глава администрации региона Максим Козицкий заявил в своем Telegram-канале.

«Некоторые Telegram-каналы распространяют сообщения, будто во Львовской области есть попадания. Официально заявляю: это ложь», — написал он.

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Козицкий подчеркнул, что по состоянию на 11:00 (12:00 по московскому времени) в регионе все спокойно. При этом он попросил местных жителей оставаться в укрытиях. По его словам, людям стоит доверять только официальным источникам.

Утром 26 января воздушную тревогу объявили по всей Украине. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Киеве, они произошли в Днепровском районе. Позже градоначальник заявил в своем Telegram-канале, что один человек погиб, еще двое ранены в результате попадания ракеты в нежилую застройку в Голосеевском районе столицы.