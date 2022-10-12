Власти Львова запаслись на зиму «буржуйками» на случай ударов по объектам энергетики | 360°

Мир 12 октября 2022, 14:06 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Власти Львова запаслись на зиму «буржуйками» на случай ударов по объектам энергетики Politico: власти Львова закупили на зиму «буржуйки» из-за ударов по энергообъектам Википедия

Читать 360tv в

Львовские власти серьезно готовятся зиме, закупают для жителей «буржуйки», опасаясь ударов по украинской энергетической инфраструктуре. По данным газеты Politico, подготовлено уже 600 печей, которые можно топить углем, дровами и даже опилками.

Заместитель мэра Львова Сергей Кираль заявил в интервью газете, что всего намечено прибрести несколько тысяч «буржуек», чтобы каждый житель Львова мог согреться.

Реклама

Печи намечено разместить в подвалах домов, на открытых пространствах, где смогут собраться люди, чтобы приготовить горячую пищу.

Реклама

«Мы планируем <…> раздавать дрова», — процитировал Кираля RT.

Накануне ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. В результате в Киеве и еще восьми регионах Украины были повреждены 11 важных объекта инфраструктуры. Серьезный пожар на электроподстанции произошел в районе Вышгорода в Киеве

0 0 0 0 0 0