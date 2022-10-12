Власти Львова запаслись на зиму «буржуйками» на случай ударов по объектам энергетики | 360°

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Подмосковье
12 октября 2022, 15:02
Свыше 10 молодых ученых из Подмосковья получат губернаторские премии в этом году
Подмосковье
12 октября 2022, 15:01
Шоколадная фабрика «Победа» нарастит производство в Подмосковье
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Важное
12 октября 2022, 14:45
Путин назвал разрушением мировой экономики введение потолка цен на нефть
Подмосковье
12 октября 2022, 14:39
Новые опоры для линий электропередачи установили в Подмосковье
Важное
12 октября 2022, 14:30
Путин поручил выделить регионам допсредства для субсидий по социальной газификации
Важное
12 октября 2022, 14:24
Путин сообщил о преодолении спада добычи нефти в России
Спецоперация
12 октября 2022, 14:23
Стратегия «Анаконда» в действии. США признались, зачем помогают Зеленскому
Подмосковье
12 октября 2022, 14:20
Врачи из Люберец спасли женщину с гнойным процессом из-за невылеченного зуба
Важное
12 октября 2022, 14:20
Россия не будет поставлять энергоресурсы по установленным странами ценам — Путин