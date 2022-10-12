Власти Львова запаслись на зиму «буржуйками» на случай ударов по объектам энергетики | 360°

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Власти Львова запаслись на зиму «буржуйками» на случай ударов по объектам энергетики

Politico: власти Львова закупили на зиму «буржуйки» из-за ударов по энергообъектам

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Львовские власти серьезно готовятся зиме, закупают для жителей «буржуйки», опасаясь ударов по украинской энергетической инфраструктуре. По данным газеты Politico, подготовлено уже 600 печей, которые можно топить углем, дровами и даже опилками.

Заместитель мэра Львова Сергей Кираль заявил в интервью газете, что всего намечено прибрести несколько тысяч «буржуек», чтобы каждый житель Львова мог согреться.

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Печи намечено разместить в подвалах домов, на открытых пространствах, где смогут собраться люди, чтобы приготовить горячую пищу.

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«Мы планируем <…> раздавать дрова», — процитировал Кираля RT.

Накануне ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. В результате в Киеве и еще восьми регионах Украины были повреждены 11 важных объекта инфраструктуры. Серьезный пожар на электроподстанции произошел в районе Вышгорода в Киеве

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