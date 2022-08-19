Власти Львова уберут останки советских солдат с мемориального кладбища

Останки советских воинов с мемориала «Марсово поле» перезахоронят во Львове, а на этом месте создадут памятный комплекс Героев Украины. Об этом говорится в заявлении пресс-службы городского совета.

«Исполнительный комитет Львовского городского совета решил перезахоронить останки лиц периода Второй мировой войны и военнослужащих Советской армии с „Марсова поля“. На этом месте появится мемориал Героев Украины», — сообщили в совете.

Начались консультации с архитекторами по техническому заданию для конкурса на лучший проект Мемориального комплекса Героев Украины. Также город ждет необходимых разрешений от органов государственной власти и определения месяца перезахоронения.

Ранее в Эстонии демонтировали танк-памятник Т-34, посвященный подвигу советских воинов. На месте событий местные жители устроили стихийный митинг, они принесли цветы и свечи.

Демонтированную боевую машину отправили в Эстонский военный музей в населенном пункте Виймси. В дальнейшем она станет частью исторической экспозиции, посвященной Второй мировой войне.