Мир 14 февраля 2023, 12:13 Власти Львова сообщили о разрушении почти всех электроподстанций в городе Мэр Львова Садовой заявил о разрушении почти всех электроподстанций в городе и области РИА «Новости»

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Почти все электроподстанции во Львове и области в результате ракетных ударов оказались разрушены. Об этом в беседе с украинским издание «Страна.ua» сообщил мэр города Андрей Садовой.

«Для нас большой проблемой является электроснабжение, потому что почти все электроподстанции в пределах города и области оказались разрушены», — отметил он.

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По словам Садового, во Львовской области также пострадал ряд объектов критической инфраструктуры. Большую их часть уже отремонтировали.

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«Специалисты добиваются того, чтобы обеспечивающие город учреждения, а также крупные предприятия, функционировали в своем обычном рабочем режиме. Однако некоторые объекты нам придется строить заново», — добавил мэр.

Российские военные с осени 2022 года наносят удары высокоточным оружием по объектам военного управления и критической инфраструктуры Украины. Министерство обороны подчеркивало, что мирное население остается вне угрозы.

В связи с этим на Украине практически ежедневно объявляют воздушные тревоги в ряде регионов.