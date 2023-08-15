Мир 15 августа 2023, 06:31 Власти Львова подтвердили ночную атаку Взрывы прогремели во Львове и Луцке на западе Украины РИА «Новости»

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Ночью 15 августа во Львове прогремели взрывы. Глава горадминистрации Андрей Садовой сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«Во Львове снова взрывы. Прошу, не пренебрегайте укрытием. Не будьте у окон», — написал он в 05:23.

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Силы ПВО, по словам Андрея Садового, сбили большое количество ракет, случилось попадание во Львове. Какой именно объект пострадал, он не уточнил.

Кроме Львова два взрыва с небольшими интервалами прогремели в Луцке Волынской области, сообщил ТСН. Громкие звуки слышали жители Хмельницкого, а также Днепропетровской области. Ночью воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины.

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