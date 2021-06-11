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    11 июня 2021, 18:56

    Власти ЛНР заявили об убийстве пяти военных украинскими диверсантами

    Ольга Назаркина

    Власти самопровозглашенной Луганской Народной Республики заявили о нападении на своих военных украинской диверсионной группы. В результате погибли пять человек. Они были убиты выстрелами в голову.

    Власти ЛНР заявили об убийстве пяти военных украинскими диверсантами

    Информация об этом появилась на сайте народной милиции ЛНР. Сообщается, что диверсанты отдельного центра спецопераций «Запад» напали на наблюдательный пост военных ЛНР в районе поселка Голубовское.

    Представители народной милиции считают, что целью провокации был вызов ответного огня со стороны ЛНР, чтобы затем предъявить обвинения в нарушении Минских соглашений, а затем активизировать боевые действия.

    «Наши военнослужащие застрелены выстрелами в голову с использованием специального вооружения. При этом один из них убит выстрелом, сделанным из снайперской винтовки иностранного производства», — добавили власти ЛНР.

    По данным народной милиции, ранее Минобороны Украины получило партию снайперских винтовок, а также боеприпасов к ним от одной из американских компаний.

    Конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Ситуацию пытаются урегулировать на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске. Неоднократно принимались соглашения о прекращении огня. На деэскалацию были направлены и Минские соглашения, но стороны продолжают обвинять друг друга в их нарушении.