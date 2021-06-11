Власти ЛНР заявили об убийстве пяти военных украинскими диверсантами

Власти самопровозглашенной Луганской Народной Республики заявили о нападении на своих военных украинской диверсионной группы. В результате погибли пять человек. Они были убиты выстрелами в голову.

Информация об этом появилась на сайте народной милиции ЛНР. Сообщается, что диверсанты отдельного центра спецопераций «Запад» напали на наблюдательный пост военных ЛНР в районе поселка Голубовское.

Представители народной милиции считают, что целью провокации был вызов ответного огня со стороны ЛНР, чтобы затем предъявить обвинения в нарушении Минских соглашений, а затем активизировать боевые действия.

«Наши военнослужащие застрелены выстрелами в голову с использованием специального вооружения. При этом один из них убит выстрелом, сделанным из снайперской винтовки иностранного производства», — добавили власти ЛНР.

По данным народной милиции, ранее Минобороны Украины получило партию снайперских винтовок, а также боеприпасов к ним от одной из американских компаний.

Конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Ситуацию пытаются урегулировать на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске. Неоднократно принимались соглашения о прекращении огня. На деэскалацию были направлены и Минские соглашения, но стороны продолжают обвинять друг друга в их нарушении.