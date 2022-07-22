Власти ЛНР приступили к созданию избирательных участков для референдума о вхождении в Россию

Луганская Народная Республика начала формировать избирательные участки для проведения референдума о вхождении в состав России. Об этом заявил председатель Общественной палаты республики Алексей Карякин.

Он подчеркнул, что на прошлой неделе Общественная палата ЛНР предложила создать специальный штаб для проведения референдума.

«Началась работа по формированию состава наблюдателей избирательных участков, их всего 492 будет на территории ЛНР», — привело слова Карякина агентство Луганскинформцентр.

В начале июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что главным условием для проведения референдума по вхождению Донецкой и Луганской народных республик в состав России возможно только при обеспечении безопасности этих регионов. Также Песков подчеркнул, что окончательное решение о голосовании должны принять местные жители.