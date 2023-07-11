Мир 11 июля 2023, 10:59 Власти Ливии не сделали украинский вопрос препятствием для развития отношений с Россией Посол Аганин: Ливия не сделала украинский вопрос препятствием для развития отношений с РФ РИА «Новости»

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Украинский кризис не стал препятствием для развития полноформатных отношений России и Ливии. Такое заявление с беседе с ТАСС сделал российский посол в Ливии Айдар Аганин.

«Ведь многие порой попросту не имеют точной информации о первопричинах проблемы [украинского кризиса], как знаем о них мы. Отсюда этот пацифизм без нюансов», — заявил он.

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Дипломат подчеркнул, важно, что украинский вопрос не стал препятствием для развития полноформатных отношений стран, в том числе и в сфере ВТС. Аганин также добавил, что России и Ливия начнут активизацию сотрудничества со сфер образования, медицины, торговли, поставок зерновых культур и растительных масел.

Члены Президентского совета и правительства Ливии намерены приехать в Санкт-Петербурге на саммит Россия — Африка, который пройдет в конце июля. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в интервью RT рассказывал, что подготовка встречи идет полным ходом.