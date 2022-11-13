Мир 13 ноября 2022, 02:43 Власти Ливана выдали Ираку задержанного родственника Саддама Хусейна — СМИ Телеканал «Аль-Хадас»: Ливан выдал Ираку задержанного родственника Саддама Хусейна Сабауи Pxhere

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Внучатый племянник казненного президента Ирака Саддама Хусейна Абдалла Сабауи выдан сотрудникам иракского бюро Интерпола властям Ливана. Об этом сообщил ТАСС.

Багдад обвиняет Сабауи в причастности к расправе над иракскими курсантами в Тикрите в 2014 году, отметил телеканал «Аль-Хадас». Тогда боевики «Исламского государства»* захватили военную базу, на которой находились 1,7 тысячи курсантов. Родственник Саддама Хусейна, по утверждению властей Ирака, был тесно связан с террористами.

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Официальные представители Ливана пока никак не прокомментировали сообщения об экстрадиции Сабауи.

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Двоюродный брат экс-президента Ирака Саад Ибрагим аль-Хасан заявил, что Сабауи вывезли из страны в Йемен подростком. С того времени он больше не возвращался в Ирак. Четыре года назад Сабауи переехал в Ливан. Там он жил вместе со своей семьей как беженец. По словам собеседника телеканала, Сабауи предоставили политическое убежище.

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*«Исламское государство», ИГ — запрещенная в России террористическая организация.