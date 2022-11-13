13 ноября 2022, 02:43
Власти Ливана выдали Ираку задержанного родственника Саддама Хусейна — СМИ
Телеканал «Аль-Хадас»: Ливан выдал Ираку задержанного родственника Саддама Хусейна Сабауи
Внучатый племянник казненного президента Ирака Саддама Хусейна Абдалла Сабауи выдан сотрудникам иракского бюро Интерпола властям Ливана. Об этом сообщил ТАСС.
Багдад обвиняет Сабауи в причастности к расправе над иракскими курсантами в Тикрите в 2014 году, отметил телеканал «Аль-Хадас». Тогда боевики «Исламского государства»* захватили военную базу, на которой находились 1,7 тысячи курсантов. Родственник Саддама Хусейна, по утверждению властей Ирака, был тесно связан с террористами.
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Официальные представители Ливана пока никак не прокомментировали сообщения об экстрадиции Сабауи.
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Двоюродный брат экс-президента Ирака Саад Ибрагим аль-Хасан заявил, что Сабауи вывезли из страны в Йемен подростком. С того времени он больше не возвращался в Ирак. Четыре года назад Сабауи переехал в Ливан. Там он жил вместе со своей семьей как беженец. По словам собеседника телеканала, Сабауи предоставили политическое убежище.
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*«Исламское государство», ИГ — запрещенная в России террористическая организация.
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