Власти Литвы заявили о планах высылки российских дипломатов в поддержку Чехии

Советник президента Литвы Аста Скайсгирите заявила, что власти страны могут выслать российских дипломатов из посольства в Вильнюсе из солидарности с Чехией, сообщило РИА «Новости».

Как отметила Скайсгирите, в настоящий момент по дипломатическим каналам ведется обсуждение с союзниками, как лучше всего поддержать Чехию. Лидер Литвы Гитанас Науседа одобряет действия Праги в отношении России, написал сайт «Русская планета».

Ранее сенатор Российской Федерации Алексей Пушков отреагировал на требование Чехии вернуть дипломатов в Москву. Он считает, что действия этой страны могут привести к понижению уровня дипотношений.