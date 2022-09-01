Власти Литвы вручили представителю России ноту протеста | 360°

Мир 01 сентября 2022, 06:16 Поделиться Telegram

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Viber Власти Литвы вручили представителю России ноту протеста МИД Литвы вручил представителю посольства России ноту протеста Источник фото: РИА «Новости»

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Представителя посольства России вызвали в МИД Литвы из-за высказывания временного поверенного в делах России в Литве Сергея Рябоконя о событиях 13 января 1991 года. Ему вручили ноту протеста, сообщило РИА «Новости».

«Ему вручена нота, в которой выражено возмущение появившимися в публичном пространстве высказываниями временного поверенного в делах Сергея Рябоконя, уничижающими события 13 января 1991 года, и циничным искажением исторических фактов», — заявили в министерстве.

Сергей Рябоконь прокомментировал идею министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса пускать россиян через границу только после ответа на вопрос о принадлежности Крыма. Он заявил, что в таком случае и Россия могла бы пускать литовцев, уточнив их отношение к событиям 13 января 1991 года в Вильнюсе. Временный поверенный в делах России заявил, что даже за исследования на эту тему литовцев сажают в тюрьму.

В марте 1990 года Верховный суд Литвы объявил о возвращении независимости республики, но власти СССР признали это решение незаконным. В начале 1991 года в Литве прошли акции протеста, и туда перебросили спецподразделения. В ночь на 13 января у телецентра в Вильнюсе произошли столкновения. Погибли 14 человек, литовская сторона обвинила в этом советских солдат, хотя официальная экспертиза показала — стреляли с крыш, произошла провокация. Спустя почти 20 лет Вильнюсский окружной суд признал виновными 67 россиян.