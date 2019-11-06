Власти Литвы увеличат численность армии

Документ предполагает увеличение количества генералов и старших офицеров, а также создание новых подразделений. Согласно проекту, в 2024 году в армии Литвы должно быть не более 26 тысяч 850 человек, однако не менее 21 тысячи 290.

Сейчас в литовской армии насчитывают 10 тысяч 618 военных, среди которых три тысячи призывников. Количество профессиональных военных к 2024 году должно составить от 11 тысяч 400 до 15 тысяч 600 человек.