Мир 31 марта 2023, 08:31 Власти Литвы потребовали от украинских беженцев учить язык Глава языковой госинспекции Литвы Валотка потребовал у беженцев с Украины учить язык РИА «Новости»

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Заявления переехавших в Литву беженцев с Украины о ненужности изучения литовского языка похожи на высказывания «русских оккупантов». Об этом изданию LRT заявил глава Государственной языковой инспекции Литвы Аудрюс Валотка.

По его словам, литовцам необходимо защищать свой язык и быть более требовательными к беженцам, заставляя их уважать местную культуру.

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«Когда украинцы в Литве говорят такие вещи, то мы сразу вспоминаем, где еще слышали такие выражения. Так говорили русские оккупанты», — сказал глава инспекции.

Валотка предупредил, что литовцы способны очень быстро поменять отношение к украинским беженцам.

«Сейчас для нас основной язык общения с беженцами — русский. Но все прекрасно понимают, что эта лояльность не может длиться вечно. Всех украинцев в нашей стране ожидает экзамен по литовскому языку», — добавил он.

После начала специальной операции многие украинцы покинули страну. Но в странах Европы они столкнулись с низкими пособиями и рабской эксплуатацией.