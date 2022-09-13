Власти Литвы переименовали Русский драмтеатр в Вильнюсе | 360°

Мир 13 сентября 2022, 14:10 Поделиться Telegram

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Viber Власти Литвы переименовали Русский драмтеатр в Вильнюсе Минкульт Литвы сообщил о переименовании Русского драмтеатра в Вильнюсский старый театр Общественное достояние

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Власти Литвы переименовали Русский драматический театр в Вильнюсе в Вильнюсский старый театр. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства культуры республики.

«Новое название Вильнюсского старого театра гораздо больше соответствует существующим ориентирам деятельности театра, отражает историю его создания и открывает еще более широкие возможности для проведения различных мультикультурных инициатив», — заявил глава ведомства Симонас Кайрис.

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По его словам, нынешней труппе театра не стоит беспокоиться в связи с переменой названия.

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«Никто не сомневается ни в профессионализме этой труппы, ни в ее необходимости в общем контексте литовского театра», — добавил министр.

Русский драмтеатр работает в Вильнюсе с 1946 года. Изначально театр носил имя Вильнюсский русский драматический театр, а с 1960 года получил название Государственного русского драматического театра Литовской ССР.

Значительную часть репертуара театра составляли российские классические произведения и советские пьесы, в частности, по мотивам работ Маяковского, Корнейчука, Розова и других.

Ранее сенатор Андрей Климов заявил, что прибалтийские страны могут попасть под демилитаризацию из-за проводимой антироссийской политики, писал RT.

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