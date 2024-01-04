Мир 04 января 2024, 23:37 Власти Литвы не исключили замены русского языка в школах на украинский Якштас: власти Литвы ищут способ запретить русский язык в школах Unsplash

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Литовские власти ищут возможность для отказа от русского языка в школах страны. Не исключено, что вместо него там появится украинский, заявил министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас в эфире радиостанции Žinių radijas.

«Нам следует идти по стопам соседних Латвии и Эстонии, которые не только отказываются от школ с русским языком обучения, но и от преподавания русского языка как иностранного», — отметил политик.

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По его словам, литовская система образования должна ориентироваться на языки Евросоюза. Для этого можно реализовать договоренности с другими государствами. Например, дружественными странами вроде Украины.

Предложения по этому вопросу Министерство образования, науки и спорта предоставит уже в ближайшие несколько недель.

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