Власти Литвы назвали российскую вакцину «гибридным оружием». И получили ответ от посольства

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» — это «гибридное оружие», которое Путин хочет использовать в других странах, чтобы «разделять и властвовать». В посольстве России ответили на эти слова.

«Несмотря на волну дезинформации и подобные предвзятые заявления на всех этапах создания и начала использования вакцины, показатели „Спутника V“, признанные на международном уровне, говорят сами за себя. Главное — в России уже идет массовая вакцинация. А в Литве?» — говорится в сообщении российского посольства в Twitter.

На днях Шимоните написала в своем микроблоге про вакцину «Спутник V», что президент России Владимир Путин якобы «предлагает ее миру как еще одно гибридное оружие, чтобы разделять и властвовать».

В России масштабная вакцинация проходит во всех регионах. Сделать бесплатную прививку может любой желающий. «Спутник V» одобрили уже в более чем 20 странах. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что на следующей неделе число государств, зарегистрировавших наш препарат, достигнет 25.